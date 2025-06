Η Μίλαν είπε το «ΟΚ» στην Τσέλσι για τον Μενιάν, με τις δύο ομάδες να συμφωνούν για ένα deal ύψους 18 εκατ. ευρώ και τον Γάλλο να ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο άμεσα.

Ο Μάικ Μενιάν ετοιμάζει βαλίτσες για Λονδίνο, με τη μεταγραφή του στην Τσέλσι να είναι πλέον θέμα ωρών. Οι Μπλε κατέθεσαν νέα πρόταση για τον Γάλλο γκολκίπερ και η Μίλαν δέχθηκε τελικά να τον παραχωρήσει, παρότι αρχικά ήταν αρνητική.

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, οι Ροσονέρι ζητούσαν κοντά 30 εκατ. ευρώ, όμως μετά από σκληρό παζάρι και αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες της Τσέλσι, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για 18 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιμονή του Μενιάν ήταν καταλυτική, καθώς ο Γάλλος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τη στάση της Μίλαν στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Είχε συμφωνήσει να επεκτείνει μέχρι το 2029 με 5 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά ο σύλλογος έκανε πίσω λόγω ανησυχιών για την απόδοσή του και τους τραυματισμούς του.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ήθελε να τον κρατήσει, όμως πλέον στρέφεται αλλού, με τον Σβιλάρ να είναι το φαβορί για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.

