Οι «μπλε» του Λονδίνου δεν παρατάνε την περίπτωση του Γάλλου τερματοφύλακα, προσφέροντας στη Μίλαν το ποσό των 15 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Συνεχίζεται το... σήριαλ μεταξύ Τσέλσι και Μίλαν με επίκεντρο τον Μάικ Μενιάν. Ο Γάλλος τερματοφύλακας αποτελεί εδώ και καιρό στόχο των Λονδρέζων, ωστόσο οι «Ροσονέρι» είναι δύσκολοι στις διαπραγματεύσεις, καθώς αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Οι «μπλε» του Λονδίνου θεωρούν μεγάλο το συγκεκριμένο ποσό, καθώς το συμβόλαιο του Μενιάν με τη Μίλαν ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι (2026), και έτσι προσπαθούν να τον κλείσουν με λιγότερα χρήματα. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι έστειλε προσφορά ύψους 15 εκατ. ευρώ για τον 29χρονο κίπερ και είναι διατεθειμένη να περιμένει μέχρι την Τρίτη (10/6), όταν και θα ολοκληρωθεί το μεταγραφικό παζάρι ενόψει Μουντιάλ Συλλόγων.

🚨🔵 EXCL: Chelsea submit bid for Mike Maignan worth €15m as final decision will be up to AC Milan.



Chelsea want to get final answer on Maignan negotiations by the end of Club World Cup window on Tuesday. pic.twitter.com/RVuh5cch56