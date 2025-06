Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, ο Γάλλος τερματοφύλακας δύσκολα θα μετακομίσει στο Λονδίνο, αφού η Τσέλσι θεωρεί «υψηλές» τις απαιτήσεις της Μίλαν για την παραχώρησή του.

Παρά το γεγονός πως οι συζητήσεις μεταξύ Τσέλσι και Μίλαν για τον Μάικ Μενιάν ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του ενδιαφέροντος των «μπλε», η ιστορία δύσκολα θα έχει αίσιο τέλος.

Ο Έντσο Μαρέσκα έχει σε εκτίμηση τον Γάλλο γκολκίπερ, ωστόσο οι απαιτήσεις των «Ροσονέρι» είναι αρκετά υψηλές για τους Λονδρέζους, όπως ανέφερε στο X ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Το συμβόλαιο του 29χρονου ολοκληρώνεται το 2026, με τη Μίλαν να ζητά ένα ποσό της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ για να δώσει τη συγκατάθεσή της, και την Τσέλσι στον αντίποδα να κοστολογεί την... κατάσταση στα 10 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, οι νικητές του Conference League δεν θα περιμένουν περισσότερο από την ερχόμενη Δευτέρα (9/6), καθώς είναι ικανοποιημένοι με τους πορτιέρε που έχουν στο υπάρχον ρόστερ.

