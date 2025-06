Παρελθόν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να αποτελέσει ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ενώ ήδη αρκετές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Αργεντινό.

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λήγει το καλοκαίρι του 2028, ο Αργεντινός πολύ δύσκολα θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τους Κόκκινους Διαβόλους.

Αυτό επιβεβαίωσε και ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σύμφωνα με τον οποίο ο Γκαρνάτσο θα αποχωρήσει από τον σύλλογο. Μία απόφαση που όπως υποστηρίζει έχει παρθεί και από τις δύο πλευρές, με την έξοδό του από το Μάντσετσερ να βρίσκεται ουσιαστικά προ των πυλών.

