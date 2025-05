Αντρέ Ονάνα και Αλεχάντρο Γκαρνάτσο έμειναν εκτός αποστολής από το τελευταίο ματς της σεζόν κόντρα στην Άστον Βίλα, με τους Άγγλους να το μεταφράζουν ως μήνυμα... πώλησης από τη Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρώνει στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στην Άστον Βίλα τη χειρότερη σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της, με το σύνολο του Αμορίμ να έχει περιοριστεί στη 16η θέση της Premier League και να χάνει προ ολίγων ημέρων τον τελικό του Europa League κόντρα στην Τότεναμ.

Το καλοκαίρι που έπεται θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρίας για ξεσκαρτάρισμα εντός του συλλόγου, με δυο ονόματα να παρουσιάζονται ήδη με το ένα πόδι εκτός Μάντσεστερ.

Προηγούμενα δημοσιεύματα αποκάλυψαν πως ο Ρούμπεν Αμορίμ στην τελευταία προπόνηση ενημέρωσε τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του και πιθανότατα τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Αντρέ Ονάνα.

Αυτό τουλάχιστον υπαινίσσεται η απόφαση του Πορτογάλου τεχνικού να αφήσει αμφότερους εκτός αποστολής για το τελευταίο ματς της σεζόν απέναντι της Άστον Βίλα, σε μια ένδειξη πως δεν τους υπολογίζει στα πλάνα του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

🚨 BREAKING: André Onana and Alejandro Garnacho have been left OUT of Manchester United squad.



Garnacho, expected to leave the club this summer with Onana’s future also open. pic.twitter.com/FYUOT6HemQ