Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο έθεσε προς πώληση την πολυτελή του έπαυλη στο Μάντσεστερ, σε μία κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει ερωτηματικά για την επόμενη μέρα του στην Γιουνάιτεντ.

Το μέλλον του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι καθόλου βέβαιο, παρά το γεγονός το συμβόλαιο του Αργεντινού με τους Κόκκινους Διαβόλους λήγει το 2028.

Οι σχέσεις του με τον Ρούμπεν Αμορίμ φάνηκε από την άφιξη του Πορτογάλου ότι δεν στηρίζονται σε γερά θεμέλια με τον Αμορίμ να μην διστάζει να τον αφήσει εκτός αποστολής σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αντίστοιχα είχε κάνει και με τον Μάρκους Ράσφορντ. Τώρα μία κίνηση του Γκαρνάτσο είναι αυτή που πυροδοτεί νέα σενάρια για πιθανή αποχώρηση του 20χρονου εξτρέμ από τον σύλλογο το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τη «Sun», ο Γκαρνάτσο έβαλε πωλητήριο στην πολυτελή του έπαυλη στο Μάντσεστερ στην τιμή των 4,5 εκατ. ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ είχε αγοράσει την συγκεκριμένη οικία των επτά υπνοδωματίων μόλις τον περασμένο Απρίλιο και η απόφασή του να την θέση προς πώληση έχει δημιουργήσει ερωτηματικά όσον αφορά το μέλλον του.

Garnacho secretly puts £3.85m mansion on sale in hint he's ready to quit Man Utd https://t.co/2T48dy06X7