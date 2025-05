Καζάνι που βράζει η Γιουνάιτεντ: Ο... φευγάτος Γκαρνάτσο έσπρωξε οπαδό που τον ρώτησε «Μέσι ή Κριστιάνο»

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο ενεπλάκη σε επεισόδιο με φίλαθλο στη Μαλαισία, την ώρα που οι φήμες περί αποχώρησής του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν ενταθεί.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε κακό φεγγάρι κι ένα πρόσφατο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην Ασία ήρθε να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στην ομάδα.

Κατά τη διάρκεια περιπάτου του Αργεντινού στους δρόμους της Κουάλα Λουμπούρ, ο ίδιος φάνηκε να έχει μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση με φίλαθλο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο 20χρονος επιθετικός αγνόησε ερώτηση για το αν προτιμά τον Μέσι ή τον Ρονάλντο, ενώ εμφανίζεται να «σπρώχνει» τον φίλαθλο που τον προσέγγισε, αν και το κατά πόσο υπήρξε πράγματι σπρώξιμο δεν είναι σαφές από το υλικό που δημοσιεύτηκε.

Το συμβάν αυτό όμως εκτυλίχθηκε σε μια περίοδο που ο Γκαρνάτσο φαίνεται να βρίσκεται εκτός πλάνων στη Γιουνάιτεντ, έπειτα από φημολογούμενη σύγκρουσή του με τον προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ, γεγονός που εντείνει τα σενάρια αποχώρησής του από το «Ολντ Τράφορντ» το καλοκαίρι.

Η ένταση μεταξύ των παικτών και των φαν των Κόκκινων Διαβόλων ξεκίνησε μία ημέρα πριν, όταν και ο Αμάντ Ντιαλό έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς φιλάθλους τους, κάτι το οποίο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

📸| Garnacho pushing a fan in Malaysia 🇲🇾



Think it’s best that he’s leaving in the summer he’s ego is something else pic.twitter.com/EidFhGhoEt