Σκοτ Κάρσον: Ο άνθρωπος που παίρνει τίτλο ανά 10 λεπτά αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι

Όπως μεταδίδουν στο Νησί, ο 39 ετών τερματοφύλακας θα μείνει ελεύθερος από τους «πολίτες», ύστερα από 11 τίτλους σε μόλις 108 λεπτά συμμετοχής!

Παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι πρόκειται να αποτελέσει ο Σκοτ Κάρσον, αφού η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν προτίθεται, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αγγλία, να του ανανεώσει το συμβόλαιο, το οποίο εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

Ο 39χρονος πορτιέρε, για τον οποίο ο Καταλανός τεχνικός έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, θεωρώντας την παρουσία του στα αποδυτήρια άκρως σημαντική λόγω της εμπειρίας του, μπορεί να μην έχει αγωνιστεί παρά 108 λεπτά με τους «πολίτες», αποτελεί ωστόσο μια από τις πιο αγαπητές και χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του συλλόγου.

Από το 2021 μέχρι και σήμερα (ανήκει από το 2019 στη Σίτι αλλά είχε δοθεί δανεικός στη Ντέρμπι Κάουντι), ο Κάρσον έχει πανηγυρίσει 11 τίτλους με τους citizens, μεταξύ των οποίων 4 Premier League και το Champions League. Και αν κάνει κανείς τη διαίρεση, θα δει πως ο έμπειρος τερματοφύλακας ουσιαστικά σηκώνει κούπα ανά... 9.8 λεπτά συμμετοχής του με τη Σίτι!

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Scott Carson is set to LEAVE Man City after six years at the club:



Scott Carson’s stats:



🏆 4x Premier League

🏆 1x Champions League

🏆 1x FA Cup

🏆 2x League Cup

🏆 1x Community Shield

🏆 1x Super Cup

🏆 1x Club World Cup



108 minutes played

11 trophies… pic.twitter.com/qudTbHFR0y