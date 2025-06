Ποστέκογλου: «Χτίσαμε τα θεμέλια ώστε η Τότεναμ να μην περιμένει ξανά 17 χρόνια για έναν τίτλο»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου δήλωσε υπερήφανος για τη δουλειά του στην Τότεναμ, τονίζοντας πως υπήρξε θεμέλιο ώστε ο σύλλογος να κατακτήσει στο μέλλον τίτλους με μεγαλύτερη συχνότητα.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου πλήρωσε το «μάρμαρο» για την κάκιστη σεζόν στην Premier League, με τον πρόεδρο της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι, να κρίνει πως μια αλλαγή στον πάγκο ήταν αναγκαία, παρά την κατάκτηση του Europa League.

Αφού υπήρξε η σχετική διαρροή στον αγγλικό Τύπο, ο Ποστέκογλου έσπευσε να αποχαιρετήσει τους Spurs μέσα από δική του δήλωση, τονίζοντας πως η δουλειά του στο Λονδίνο μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο πίσω από μελλοντικές επιτυχίες.

«Όταν αναλογίζομαι τον χρόνο μου ως προπονητής της Τότεναμ, το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η υπερηφάνεια. Η ευκαιρία να ηγηθώ ενός από τα ιστορικά ποδοσφαιρικά κλαμπ της Αγγλίας και να φέρω πίσω τη δόξα που του αξίζει, θα με συνοδεύει για μια ζωή.

Το να μοιραστώ αυτή την εμπειρία με όλους όσοι αγαπούν πραγματικά αυτόν τον σύλλογο και να βλέπω τον αντίκτυπο που είχε πάνω τους, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εκείνη η νύχτα στο Μπιλμπάο ήταν η κορύφωση δύο ετών σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και ακλόνητης πίστης σε ένα όνειρο.

Υπήρχαν πολλές προκλήσεις να ξεπεράσουμε και πολύς «θόρυβος» που συνοδεύει την προσπάθεια να πετύχεις κάτι που πολλοί έλεγαν πως δεν ήταν δυνατόν. Βάλαμε επίσης τα θεμέλια ώστε αυτός ο σύλλογος να μη χρειαστεί να περιμένει άλλα επτά χρόνια για την επόμενη επιτυχία του.

Έχω τεράστια εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα παικτών και ξέρω πως έχουν ακόμα πολύ δυναμικό και περιθώριο εξέλιξης.

Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω αυτούς που αποτελούν την ψυχή του συλλόγου — τους φιλάθλους. Ξέρω πως υπήρξαν δύσκολες στιγμές, αλλά πάντα ένιωθα πως ήθελαν να πετύχω, και αυτό μου έδωσε όλη την ώθηση που χρειαζόμουν για να συνεχίσω.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσω τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά στους Spurs και μου έδιναν ενθάρρυνση κάθε μέρα.

Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που ήταν δίπλα μου κάθε μέρα τα τελευταία δύο χρόνια. Μια φανταστική ομάδα νεαρών ανδρών που είναι πλέον θρύλοι αυτού του συλλόγου, και τους υπέροχους προπονητές που ποτέ δεν αμφέβαλαν ότι μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό.

Είμαστε για πάντα συνδεδεμένοι. Audere est facere (σ.σ το να πράξεις είναι να τολμάς)» τόνισε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, μέσα από την οποία αποχαιρέτησε την Τότεναμ μετά από μια διετία στον πάγκο της ομάδας.

