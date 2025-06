Παρελθόν από την Τσέλσι αποτελεί ο Τζέιντον Σάντσο, με τους Μπλε να πληρώνουν πρόστιμο στη Γιουνάιτεντ για την μη ενεργοποίηση της υποχρεωτικής (υπό όρους) ρήτρας αγοράς του.

Επιστροφή στο «Ολντ Τράφορντ» για τον Τζέιντον Σάντσο! Ο Άγγλος επιθετικός δεν κατάφερε να πείσει την Τσέλσι σε κανένα σημείο της σεζόν να τον κρατήσει και τα επόμενα χρόνια στο «Στάμφορντ Μπριζ», με τους Μπλε να προτιμούν να πληρώσουν «πρόστιμο» ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Γιουνάιτεντ και να μην ενεργοποιήσουν την υποχρεωτική (υπό όρους) ρήτρα αγοράς του.

Εδώ κι εβδομάδες στην Αγγλία είχαν αποκαλύψει την πρόθεση της Τσέλσι να χωρίσει τους δρόμους τους με τον Άγγλο εξτρέμ, ο οποίος από την επόμενη σεζόν θα φοράει ξανά τα κόκκινα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτό τουλάχιστον υπό την προϋπόθεση πως οι Κόκκινοι Διάβολοι με τη σειρά τους δεν θα επιλέξουν να τον... ξεφορτωθούν μέσα στο καλοκαίρι, αν και όλα πρέπει να θεωρούνται ανοικτά για το μέλλον του.

«Ευγνώμων για την εμπειρία. Μεγάλη αγάπη σε όλους στην Τσέλσι που με έκαναν να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου. Συμπαίκτες, προσωπικοί και οι οπαδοί. Εύχομαι στο κλαμπ τα καλύτερα από εδώ και στο εξής» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σάντσο μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» με την Τσέλσι.

Grateful for the experience. Big love to everyone at Chelsea who made me feel at home — teammates, staff and the fans.

Wishing the club all the best moving forward. Truly grateful, Thank you Blues 💙🙏🏼 pic.twitter.com/LFEpK5o7j8