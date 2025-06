Την πόρτα της εξόδου από την Τσέλσι βλέπει ο Σάντσο καθώς οι Λονδρέζοι δεν ενεργοποιούν την οψιόν αγοράς του, με τον Άγγλο να επιστρέφει στη Γιουνάιτεντ.

Ο Τζέιντον Σάντσο πρόκειται να αποχωρήσει από την Τσέλσι μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του, καθώς η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα δεν προτίθεται να τον κρατήσει στο δυναμικό της. Ο διεθνής εξτρέμ είχε μετακομίσει στους Μπλε ως δανεικός το περασμένο καλοκαίρι.

Από τη στιγμή που οι Μπλε δεν προχώρησαν στην μόνιμη μεταγραφή του είναι υποχρεωμένοι βάσει της συμφωνίας να πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 5 εκατ.ευρώ ως «πρόστιμο».

Παρ' όλα αυτά, ο 25 χρόνος Άγγλος παραμένει δημοφιλής στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έχοντας βοηθήσει την Τσέλσι να τερματίσει στην 4η θέση της Premier League, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για το UEFA Champions League της ερχόμενης σεζόν.

Τη προόσφατη αγωνιστική περίοδο υπό τις οδηγίες του Ένζο Μαρέσκα ο Σάντσο αγωνίστηκε συνολικά 42 φορές με την φανέλα των Λονδρέζων σημειώνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

