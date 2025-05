«Ο Μπρούνο Φερνάντες σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από τη Γιουνάιτεντ για την Αλ Χιλάλ»

Όπως αποκαλύπτει το BBC Sport, ο Πορτογάλος μέσος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγει από τους «κόκκινους διαβόλους», για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ.

«Βόμβα» αναφορικά με το μέλλον του Μπρούνο Φερνάντες έριξε το BBC Sport, το οποίο αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκέφτεται σοβαρά το να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή συναντήθηκαν με ανθρώπους της Αλ Χιλάλ, προκειμένου οι διαδικασίες μεταγραφής του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να προχωρήσουν άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ Συλλόγων.

Οι αρμόδιοι της Γιουνάιτεντ μοιάζουν... χαλαροί με την όλη κατάσταση, αφού ο Φερνάντες είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο τουρ που κάνει η ομάδα στην Ασία, ενώ ο ίδιος είχε δηλώσει πως θα παραμείνει στον σύλλογο μέχρι να τον... διώξουν.

