Μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ, ο Μπρούνο Φερνάντες ρωτήθηκε για το μέλλον του. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει στο σύλλογο, τονίζοντας όμως πως τον τελευταίο λόγο για το τι θα συμβεί έχει η διοίκηση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League με την ελπίδα να σώσει τη χρονιά αλλά η ήττα από την Τότεναμ (1-0) δεν της στέρησε μόνο το τρόπαιο. Της πήρε και το τελευταίο εισιτήριο για την Ευρώπη. Αφού αν η ομάδα του Αμορίμ κέρδιζε, θα έπαιρνε και εισιτήριο για το Champions League. Ωστόσο μετά την ήττα στον «αγγλικό» τελικό για πρώτη φορά μετά από έντεκα χρόνια, οι Red Devils μένουν εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν, ο Μπρούνο Φερνάντες δεν απέφυγε τις δύσκολες ερωτήσεις. Ο αρχηγός των Red Devils μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της ομάδας και δεν δίστασε να αναφερθεί και στο δικό του μέλλον, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

«Θα είμαι εδώ μέχρι ο σύλλογος να μου πει ότι ήρθε η ώρα να φύγω. Αν ο σύλλογος πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας επειδή θέλει να κάνει κάποιες εισπράξεις ή οτιδήποτε άλλο, έτσι είναι... και το ποδόσφαιρο μερικές φορές είναι έτσι. Η δική μου οπτική δεν ήταν ποτέ το οικονομικό κομμάτι. Αν ήθελα να κινηθώ με βάση τα χρήματα, θα είχα πάντα επιλογές. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο για μένα. Αυτό που θέλω είναι να κατακτώ τρόπαια και να συμμετέχω στις κορυφαίες διοργανώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 30 χροος Πορτογάλος.

Bruno Fernandes: “I will be here until the club says to me that it’s time to go”.



“If the club thinks it’s time to part ways because they want to do some cash in or whatever, it’s what it is… and football sometimes is like this”. pic.twitter.com/rYUmVJ3ml4