Την περίπτωση του Μπέντζαμιν Σέσκο φαίνεται να προχωράει η Άρσεναλ για τη γραμμή κρούσης, με τους Gunners να έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες κινήσεις.

Η Άρσεναλ φαίνεται να έχει «κλειδώσει» την πρώτη της μεταγραφική προσθήκη με την διαφαινόμενη απόκτηση του Μάρτιν Θουμπινέντι από τη Σοσιεδάδ, αλλά προχωράει με γοργούς ρυθμούς και για ενίσχυση στη γραμμή της επίθεσης.

Ο Ροντρίγκο παραμένει ψηλά στη λίστα για το αριστερό άκρο της επίθεσης, όμως για τη θέση του φορ ο εκλεκτός της διοίκησης των Λονδρέζων ακούει στο όνομα Μπέντζαμιν Σέσκο!

Όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Άρσεναλ έχει κάνει τα πρώτα βήματα προς την απόκτηση του Σλοβένου επιθετικού, ο οποίος αποτελεί τον μεγάλο στόχο των Gunners για την αιχμή του δόρατος από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Η αποτυχία της Λειψίας μάλιστα να κλειδώσει την παρουσία της στην Ευρώπη την επόμενη περίοδο μοιάζει να έχει «υπογράψει» την αποχώρηση του Σέσκο από τη Bundesliga, με την Άρσεναλ να παρουσιάζεται ως το φαβορί για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

🚨 Understand Arsenal have started moving initial concrete talks for Benjamin Šeško deal.



He’s always been high on recruitment team, management, Mikel Arteta list with attempts to get deal done rejected by Leipzig in May 2024 and January…



…now Šeško will leave. Arsenal on it. pic.twitter.com/UHXkPxoeb5