Στη Μαλαισία για φιλανθρωπικά φιλικά βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που υπέστη ήττα (1-0) από τους All-Stars της ASEAN, της ομοσπονδίας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η σεζόν στην Αγγλία ολοκληρώθηκε αλλά τα βάσανα τέλος δεν έχουν για τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που διαρκώς βρίσκει νέους τρόπους να... κατρακυλά.

Μετά τη χειρότερη χρονιά στην ιστορία τους, οι Κόκκινοι Διάβολοι μπήκαν άμεσα στο αεροπλάνο για τουρ φιλανθρωπικών φιλικών στη Νοτιανατολική Ασία. Και οι περιπέτειές τους εκεί ξεκίνησαν με τη φετινή τους συνήθεια, με ήττα δηλαδή, στο πλαίσιο του Maybank Challenge Cup.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ρούμπεν Αμορίμ χρησιμοποίησε 32 διαφορετικούς παίκτες, ανάμεσά τους και όλους τους... πρωτοκλασάτους - όπως ο Φερνάντες, ο Κασεμίρο, ο Χόιλουντ, ο Ντιαλό και οι λοιποί - η ομάδα του «κατόρθωσε» να ηττηθεί από τους All-Stars της ASEAN, μια νεοσύστατη ομάδα δηλαδή με τους καλύτερους παίκτες της Νοτιανατολικής Ασίας!

Το ματς έληξε 1-0 υπέρ των All-Stars. Προφανώς δεν πρόκειται για σοβαρό δείγμα, ωστόσο αποτελεί μια νέα «κηλίδα» στη φετινή σεζόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🌟ASEAN All-Stars Finalize 26-Man Squad to Face Manchester United on May 28



The ASEAN All-Stars have confirmed their 26-player squad, featuring talents from 11 Southeast Asian countries, ahead of their highly anticipated friendly against Manchester United on May 28. pic.twitter.com/hyKEQiTOdK