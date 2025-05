Κλοπ: «Μάθαμε ξανά ότι υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα στον κόσμο από το ποδόσφαιρο»

Ο Γιούργκεν Κλοπ, συγκλονισμένος από το περιστατικό με το αυτοκίνητο που παρέσυρε οπαδούς στην παρέλαση της Λίβερπουλ, τόνισε πως υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε ανθρώπινες ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων μας.

Χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ γέμισαν τη Water Street το βράδυ της Δευτέρας (26/5) για να γιορτάσουν την κατάκτηση του 20ού τίτλου στην Premier League. Η ατμόσφαιρα όμως γρήγορα μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν ξαφνικά ένας 53χρονος άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος, σκορπώντας τον τρόμο στους οπαδούς των Reds.

Ακολούθησε πανικός και χάος, με 47 άτομα να διακομίζονται στο νοσοκομείο, τέσσερις από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση.

Την Τρίτη, λίγες μέρες μετά, ο Κλοπ τιμήθηκε από την Ένωση Προπονητών, εισερχόμενος στο Hall of Fame 1000 Club, αναγνωρίζοντας το μοναδικό επίτευγμα να έχει καθοδηγήσει ομάδες σε πάνω από 1000 επίσημους αγώνες. Με αφορμή όμως το συμβάν, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ τόνισε βαθιά συγκινημένος πως υπάρχουν ζητήματα που υπερβαίνουν το ποδόσφαιρο.

«Θα έπρεπε να ήταν μια από τις σπουδαιότερες μέρες στην ιστορία της πόλης, μετά από πολύ καιρό, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε την τελευταία φορά (σ.σ εξαιτίας του κορονοϊού).Απλώς έδειξε τα δύο πρόσωπα της ζωής. Το πιο όμορφο πρόσωπο που διαρκεί: η παρέλαση ήταν απίστευτη, η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη. Και μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο όλα άλλαξαν και μάθαμε ξανά ότι υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα στον κόσμο από το ποδόσφαιρο. Οι σκέψεις και οι προσευχές είναι στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Δεν ξέρω πώς και γιατί συνέβη, αλλά ξέρουμε τι συνέβη και αυτό είναι πολύ άσχημο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

"It showed the two faces of life, it should have been one of the greatest days in the history of the city"



Former Liverpool manager Jurgen Klopp reflects on the incident at Liverpool's parade on Monday. pic.twitter.com/XibwWxHtG1