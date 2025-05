Δήμαρχος Λίβερπουλ: «Υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι στο νοσοκομείο, ελπίζουμε να τα καταφέρουν»

Λίγες ώρες μετά τη σοκαριστική επίθεση στην παρέλαση για το πρωτάθλημα της Λίβερπουλ, η πόλη παραμένει μουδιασμένη, με τον δήμαρχο, Στιβ Ρόδεραμ να αποκαλύπτει ότι τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οπαδοί της Λίβερπουλ κατέβηκαν στους δρόμους τη Δευτέρα (26/5) για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα της ομάδας του Άρνε Σλοτ. Η γιορτή όμως μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω στο πλήθος , σκορπώντας τον τρομο στους οπαδούς των Reds . Πίσω από το τιμόνι ήταν ένας 53χρονος. Ακολούθησαν σκηνές χάους, με 47 ανθρώπους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά τραυματισμένοι. Ο δήμαρχος της πόλης, Στιβ Ρόδεραμ , βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης και έστειλε την ευχή του, όλοι οι τραυματίες που νοσηλεύονται θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τον κίνδυνο. Ακόμα, αποκάλυψε πως τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

«Υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι που είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουν. Είμαστε σε επαφή με την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων».

'The Prime Minister said anything that we wanted as a city just to let him know'



Steve Rotheram, Mayor of the Liverpool City region, told #BBCBreakfast he spoke to the Prime Minister and Home Secretary after 47 people were injured when a car ploughed into supporters celebrating… pic.twitter.com/qRmuyrrPfT