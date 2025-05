Λίβερπουλ για το ΙΧ που παρέσυρε οπαδούς: «Οι σκέψεις μας με τους τραυματίες, συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Τόσο η Λίβερπουλ, όσο και η Premier League έστειλαν τις προσευχές τους προς τους τραυματίες του σοκαριστικού συμβάντος με το αυτοκίνητο που παρέσυρε οπαδούς στη φιέστα των Reds.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει το Λίβερπουλ, μετά τη δολοφονική πορεία του ΙΧ που παρέσυρε και τραυμάτισε οπαδούς κατά τη διάρκεια της φιέστας των Reds. Όσο η έρευνα για τα κίνητρα του 53χρονου οδηγού συνεχίζεται, ο σύλλογος εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL