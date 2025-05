Τους 47 έφθασαν οι τραυματίες από τη σύγκρουση οχήματος με πεζούς στο Λίβερπουλ, με αυτόπτες μάρτυρες να καταγγέλλουν ότι ο δράστης είχε μόλις βγει από μπαρ της περιοχής.

Ο απόλυτος τρόμος επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας (26/5) στους δρόμους του Λίβερπουλ, όταν αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος από τους Reds.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο οδηγός είχε μόλις φύγει από κοντινό μπαρ οταν προσπάθησε να διασχίσει τον γεμάτο δρόμο με το όχημά του. Το πλήθος, βλέποντας τις επικίνδυνες και ασταθείς κινήσεις του αυτοκινήτου, άρχισε να το χτυπά, προσπαθώντας να το σταματήσει. Ωστόσο, ο οδηγός του επιτάχυνε απότομα, παρέσυρε δεκάδες άτομα και προκάλεσε πανικό.

Συνολικά 47 είναι τα άτομα που τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά. Τρεις ενήλικες και ένα παιδί παγιδεύτηκαν κάτω από το όχημα και απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Το ασθενοφόρο που κλήθηκε έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ ακόμα ένας διασώστης τραυματίστηκε από τη μανιασμένη πορεία του αυτοκινήτου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία και ότι έχει συλληφθεί ένας 53χρονος Βρετανός κάτοικος της πόλης, με το πρόσωπο του να κυκλοφορεί ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της φιέστας ήταν σοκαριστικές, με τον κόσμο να προσπαθεί να ανασηκώσει το όχημα για να βοηθήσει τους τραυματίες, κάτι που μετέτρεψε μία ημέρα χαράς σε απόλυτη τραγωδία.

This incident in Liverpool is looking less and less like a terrorist incident and more like an exasperated, freaked out person who's car got surrounded and who put his foot down



Probably worth pointing this out before both sides try to politicise it for their own ends. pic.twitter.com/jIJGjMypIR