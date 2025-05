Το next big thing του γερμανικού πρωταθλήματος, Ούγκο Εκιτικέ έχει μπει στην κορυφή των προτιμήσεων κορυφαίων κλαμπ, με τις Λίβερπουλ και Τσέλσι να ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτησή του.

Συνέχεια στο χθεσινό (27/5) ρεπορτάζ της Daily Mail, για ενδιαφέρον της Τσέλσι προς το πρόσωπο του Ούγκο Εκιτικέ, βάζει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

Ο Γερμανός ρεπόρτερ αναφέρει πως η Λίβερπουλ έχει μπει στην «κούρσα» της απόκτησης του νεαρού άσου της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ο οποίος με 15 γκολ σε 33 συμμετοχές στη Bundesliga (και 22 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις) βοήθησε τα μέγιστα έτσι ώστε η ομάδα του να πάρει ένα εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

Όπως γράφει ο Πλέτενμπεργκ, οι επαφές μεταξύ Λίβερπουλ και Άιντραχτ έχουν αρχίσει, καθώς ο Άρνε Σλοτ επιθυμεί να εντάξει στο ρόστερ του τον Γάλλο στράικερ, με το γερμανικό κλαμπ να μην έχει δεχθεί επίσημη πρόταση ακόμη. Βάσει του ρεπορτάζ, οι άνθρωποι των «Αετών» αξιολογούν τον Εκιτικέ στα 100 εκατ. ευρώ.

🚨🆕 The next big target from the Bundesliga: Understand FC Liverpool are now seriously in the race for Hugo #Ekitike!



Talks have taken place. Slot/Edwards keen on him. The biggest rival at the moment: Chelsea.



Eintracht Frankfurt have not yet received an offer. Markus Krösche… pic.twitter.com/aCflXT3QYU