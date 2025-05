Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν έσωσαν τον οδηγό του βαν που παρέσυρε οπαδούς της Λίβερπουλ από τα... δόντια των συνοπαδών τους που διέλυσαν το μαύρο όχημα.

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στη φιέστα της Λίβερπουλ, εκεί όπου ένα αυτοκίνητο γκάζωσε και παρέσυρε οπαδούς των Reds. Δεκαεπτά άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και ο οδηγός του βαν συνελήφθη άμεσα.

Ευτυχώς για εκείνον, αφού οι αστυνομικοί σταμάτησαν τους εξοργισμένους φιλάθλους από το να του ορμήξουν με ό,τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει αυτό! Το όχημά του πάντως το έκαναν σμπαράλια, σπάζοντάς το ως εξαγριωμένη απάντηση στη σοκαριστική του ενέργεια.

🚨Breaking News🚨



A man driving a car has ploughed into a crowd of Liverpool supporters celebrating winning the Premier League.



The driver has been arrested, it looks like the suspect was taken away before the fans got to him. pic.twitter.com/wWYEwZ2euB