Σοκαρισμένοι κάτοικοι και καταστηματάρχες του Λίβερπουλ παρακολουθούν τις εξελίξεις μετά την τραγική σύγκρουση αυτοκινήτου με πεζούς στο κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια της παρέλασης του συλλόγου για την κατάκτηση της Premier League.

Σοκαριστικές εικόνες από το κέντρο της πόλης, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε οπαδούς της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν την κατάκτηση του τίτλου. Ο Mo Adass, ιδιοκτήτης του Bespoke Signature tailor στην οδό Water Street, μίλησε στην Telegraph: «Ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε δημόσιο δρόμο. Ελπίζω όλοι να είναι ασφαλείς. Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει. Μέχρι εκεί που ξέρω, 17 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τους παρέχεται ιατρική φροντίδα. Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική σε όλη την πόλη, ήταν απίστευτα αρκετός ο κόσμος. Παρακολουθώ ό,τι γίνεται από τις κάμερες ασφαλείας έξω από το μαγαζί μου».

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας (NWAS) ανέφερε: «Η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι τραυματίες θα λάβουν άμεσα την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξετάζοντας την κατάσταση. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όσο έχουμε περισσότερες πληροφορίες». Η αστυνομία του Merseyside συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια και την έκταση του συμβάντος, ενώ η πόλη παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό.

