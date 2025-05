Από τη γιούχα, στην αποθέωση. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ στέφθηκε ξανά πρωταθλητής με τη Λίβερπουλ και αποχαιρέτησε τον σύλλογο της ζωής του με τον πιο όμορφο τρόπο.

Το τέλος που άξιζε σε αυτή τη σχέση, ήρθε. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ δέχθηκε τα... πυρά των οπαδών της Λίβερπουλ μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν, όμως τελικά εκείνοι του έδειξαν πως δεν ξεχνούν όσα έκανε για αυτούς στα 20 χρόνια του στην ομάδα.

Ο Άγγλος μπακ αποθεώθηκε από το «Άνφιλντ» στη φιέστα της Λίβερπουλ και, αφού πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημά του στους Reds, «έσπασε» από συγκίνηση και πνίγηκε στα δάκρυά του αποχαιρετώντας τους.

Trent Alexander-Arnold shows the FULL emotions with all of the tears with his mom, his dad, his family and his other close ones, on his Anfield goodbye as Liverpool continue their on field celebrations of a second Premier League title.



