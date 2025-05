Παρών σε αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι μετά από οκτώ μήνες ο Ρόδρι, ο οποίος θα βρεθεί στον πάγκο για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα στο κρίσιμο ραντεβού απέναντι στη Μπόρνμουθ.

Αφήνει τα χειρότερα πίσω του ο Ρόδρι, ο οποίος επέστρεψε από τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και τον έθεσε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε δηλώσει πρόσφατα πως μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του αφού λάβει το πράσινο φως του ιατρικού επιτελείου και τελικά η ώρα έφτασε απέναντι στη Μπόρνμουθ.

Όπως έγινε γνωστό ο Ισπανός μέσος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες σε αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι και θα βρεθεί στον πάγκο του «Έτιχαντ» για το κρίσιμο ραντεβού απέναντι στα Κεράσια.

Με νίκη άλλωστε οι Citizens κάνουν άλμα για την παρουσία τους στο Champions league της επόμενης περιόδου, αλλά με ήττα η κατάσταση... ζορίζει.

