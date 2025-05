Ο Αργεντίνος πορτιέρε αποχωρεί από την Άστον Βίλα και το όνομά του συνδέεται με το ρεπορτάζ των «κόκκινων διαβόλων», αλλά και των «μπλαουγκράνα», που εξετάζουν την περίπτωσή του.

Το βράδυ της Παρασκευής (16/5) ήταν συγκινητικό στο «Βίλα Παρκ», καθώς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δάκρυσε στο πιθανότατα τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με τη φανέλα των Villans, εκεί όπου η ομάδα του Ουνάι Έμερι επικράτησε 2-0 της Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022 με την Αργεντινή αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Άστον Βίλα, έπειτα από 211 εμφανίσεις, στις οποίες κατάφερε 69 φορές να κρατήσει το «μηδέν» και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ήδη είναι αρκετά. Πέρα από την πιθανότητα της Σαουδικής Αραβίας, η Sun αναφέρει πως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπαρτσελόνα εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 32χρονου πορτιέρε.

