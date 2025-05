Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ξέπασε σε κλάματα στο τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι με την Άστον Βίλα, με τους φιλάθλους να πιστεύουν ότι αυτό κόντρα στην Τότεναμ ήταν το τελευταίο του ματς στο «Villa Park».

Έντονα φορτισμένο ήταν το κλίμα στο «Villa Park» μετά τη νίκη της Άστον Βίλα με 2-0 επί της Τότεναμ, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να αποχωρεί εμφανώς συγκινημένος, χαιρετώντας τον κόσμο με δάκρυα στα μάτια.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας, ο οποίος έχει συνδεθεί με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, έμοιαζε να αποχαιρετά το κοινό των Villans, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, χωρίς όμως η αποχώρησή του να είναι σίγουρη. Ο 32χρονος ήταν συγκινημένος όχι μόνο μετά το τελευταίο σφύριγμα, αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εμφανώς επηρεασμένος από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Ο προπονητής του, Ουνάι Έμερι, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με την αντίδραση του παίκτη του, όμως δεν αποκάλυψε το αν θα μείνει ή θα φύγει και αρκέστηκε στο να πει «θα δούμε» αναφορικά με το μέλλον του.

Ο Μαρτίνες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Άστον Βίλα τα τελευταία χρόνια, έχοντας ένα ισχυρό δέσιμο με την ομάδα και τους φιλάθλους της. Μετακόμισε στο Μπέρμινχαμ τον Σεπτέμβριο του 2020 ερχόμενος από την Άρσεναλ και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 211 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις για τους Άγγλους.

