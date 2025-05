Ο Τζέιμι Βάρντι αποχώρησε από τη Λέστερ έπειτα από 13 σπουδαία χρόνια και το «Κing Power» σηκώθηκε στο πόδι για να πει το δικό του αντίο στον θρύλο της ομάδας.

Την τελευταία του παράσταση με τη Λέστερ έδωσε ο Τζέιμι Βάρντι στην αναμέτρηση των Αλεπούδων με την Ίπσουιτς. Ο θρύλος του συλλόγου θα αποτελέσει παρελθόν έπειτα από 13 χρόνια συνεισφοράς έχοντας μπει στα βιβλία... ιστορίας της Λέστερ. Μάλιστα φρόντισε να κάνει το «αντίο» του να φανεί όσο το δυνατόν πιο... γλυκό ανοίγοντας το σκορ στο ματς. Τέρμα με το οποίο έφτασε τα 200 σε 500 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας! Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης ο Βάρντι αντικαταστάθηκε και οι συμπαίκτες του έκαναν pasillo προς τιμή του, τη στιγμή που κατευθυνόταν προς τον πάγκο. To «Κing Power» σηκώθηκε στο πόδι για τον παίκτη που έκανε τη διαφορά στη Λέστερ, τον ποδοσφαιριστή που την εκτόξευσε. Οι μπλε σημαίες με το μήνυμα «Σε ευχαριστούμε» ανέμιζαν στο στάδιο και οι οπαδοί φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.





Jamie Vardy was given a guard of honour by his teammates after he left the pitch against Ipswich. #LEIIPS pic.twitter.com/DDmW36tV1R

Jamie Vardy receives a guard of honour after playing his final game 😢 pic.twitter.com/1EjdJqioZ0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 18, 2025

— Squawka Live (@Squawka_Live) May 18, 2025