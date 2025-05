Ντε Μπρόινε για το μέλλον του: «Μιλάω με αρκετές ομάδες, είναι δύσκολη απόφαση»

Ο Βέλγος μέσος παραχώρησε δηλώσεις αναφορικά με το μέλλον του μετά τον χαμένο τελικό του FA Cup από την Κρίσταλ Πάλας (1-0), τονίζοντας πως είναι σε συζητήσεις με αρκετούς συλλόγους.

Ο τελευταίος τελικός του Κέβιν Ντε Μπρόινε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε χαρούμενο τέλος, αφού οι «πολίτες» είδαν την Κρίσταλ Πάλας να τους κερδίζει με 1-0 και να κατακτά το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της, το βράδυ του Σαββάτου (17/5).

Ο Βέλγος χαφ ήταν ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης, με τους φίλους των «citizens» (χάρη και στη συνδρομή του Χάαλαντ) να παρουσιάζουν ένα πανό προς τιμήν του, αφού όπως είναι γνωστό θα αποχωρήσει από τη Σίτι στο φινάλε της σεζόν.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο ίδιος ο Ντε Μπρόινε κλήθηκε να μιλήσει για το μέλλον του, τονίζοντας πως βρίσκεται σε συζητήσεις με αρκετές ομάδες, ωστόσο η απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι δύσκολη. Πάντως, όπως είπε, θέλει να παίξει «καλό» ποδόσφαιρο, σε όποια ομάδα και αν βρεθεί.

🚨 Kevin De Bruyne: “I’m speaking to clubs about my future, yes. I want to play good football, whatever the decision”.



“Staying in England? I t depends who comes... I have a family, kids, I have to take care of a decision that suits everybody. The decision is complex”, told Sky. pic.twitter.com/9P68OeOuqu