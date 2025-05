Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ετοιμάζεται για τον τελευταίο του τελικό με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι (18:30, FA Cup με Κρίσταλ Πάλας) και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποθέωσε τον Βέλγο χαφ.

Το μεγάλο «αντίο» του Κέβιν Ντε Μπρόινε στη Μάνστεστερ Σίτι ολοένα και πλησιάζει. Απόψε (18:30), ο Βέλγος μέσος θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο Wembley, εκεί όπου οι «πολίτες» θα αναμετρηθούν με την Κρίσταλ Πάλας, με έπαθλο τον τίτλο του FA Cup.

Ο συγκεκριμένος αγώνας θα είναι από τους τελευταίους του Ντε Μπρόινε με τη «γαλάζια» φανέλα, καθώς απομένουν και δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, με Μπόρνμουθ (20/5) και Φούλαμ (25/5). Ωστόσο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ φρόντισε ήδη να αποθεώσει τον σπουδαίο πασέρ των «πολιτών»

Erling Haaland has nothing but praise for Kevin De Bruyne! 🙌#BBCFootball pic.twitter.com/0gWIps1qHs