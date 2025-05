Με ένα γκολ στην αρχή (2') και στο φινάλε (90+1'), η Νιούκαστλ «πλήγωσε» την Τσέλσι (2-0) των δέκα παικτών από το 36' στο ντέρμπι της πεντάδας και βρίσκεται μια ανάσα από την έξοδο στο Champions League.

Ήταν εξαρχής το ματς που θα επηρέαζε περισσότερο την οικονομία στην υπόθεση πεντάδα και Champions League. Και η Νιούκαστλ φρόντισε να κάνει εκείνη το αποφασιστικό βήμα για έξοδο στ' αστέρια, επικρατώντας της Τσέλσι στο «St. James' Park» (2-0) και επέστρεψε έτσι στην 3η θέση, μόλις δύο «στροφές» πριν από το φινάλε της φετινής Premier League.

Οι Καρακάξες αποτελούσαν την ομάδα με την υψηλότερη επιμέρους βαθμολογία της PL στις τελευταίες 20 αγωνιστικές μετά την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και το υπενθύμισαν με το... καλησπέρα στους Λονδρέζους, πριν καν περάσουν δύο ολόκληρα λεπτά. Στην πρώτη ωραία ξεδιπλωμένη επίθεση των γηπεδούχων, ο Λιούις βρήκε τον Τονάλι στο δεύτερο δοκάρι κι εκείνος με «σκαστό» σουτ νίκησε τον Σάντσεθ για το 1-0. Αυτή ήταν η ασίστ νο12 για τον Λιούις, ο οποίος είναι πια ο κορυφαίος δημιουργός της Νιούκαστλ σε μία σεζόν μετά τη σεζόν 1999-00 και τον Νολμπέρτο Σολάνο των 15 ασίστ.

