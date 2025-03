Την πρόσληψη του Αντρέα Μπέρτα ανακοίνωσε η Άρσεναλ, με τον Ιταλό να αναλαμβάνει και επίσημα χρέη αθλητικού διευθυντή αντικαθιστώντας τον Εντού Γκασπάρ.

Η Άρσεναλ κατέληξε στον διάδοχο του Εντού Γκασπάρ, ο οποίος είχε παραιτηθεί τον περασμένο Νοέμβριο για να αναλάβει ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Αντρέα Μπέρτα είναι ο εκλεκτός και η Άρσεναλ ανακοίνωσε την πρόσληψή του ως νέος αθλητικός αθλητικός διευθυντής το μεσημέρι της Κυριακής (30/03). Ο 53 Ιταλός είχε αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης τον Ιανουάριο, εκεί όπου είχε ρόλο τεχνικού διευθυντή και αργότερα (από το 2017) αθλητικού διευθυντή.

Προτού καταλήξει στον Μπέρτα, η Άρσεναλ είχε εξετάσει κι άλλους υποψήφιους, όπως ο Ρομπέτο Ολάμπε της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Μπέρτα μάλιστα προετοίμαζε τον εαυτό του για το νέο βήμα στην Premier League κάνοντας μαθήματα αγγλικών στο Λονδίνο. Η παρουσία του στην Ατλέτικο είχε συνδεθεί με μία σειρά επιτυχημένων μεταγραφών όπως ο Γιαν Όμπλακ και ο Ρόδρι.

We are delighted to announce that Andrea Berta is joining the club as Sporting Director.



