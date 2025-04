Την περίπτωση του Κενάν Γιλντίζ φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει η Τσέλσι για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, με τους Μπλε να έχουν ανοίξει ήδη κύκλο επαφών με τη Γιουβέντους.

Το καλοκαίρι πλησιάζει και στην Τσέλσι αρχίζουν να καταστρώνουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν, με πιθανούς στόχους σε κάθε γραμμή. Για το κέντρο της άμυνας ξεχωρίζει η περίπτωση του περιζήτητου, Ντιν Χούισεν, που φέρεται να έχει δώσει προτεραιότητα στους Μπλε, και για τη γραμμή κρούσης εκείνη του Κενάν Γιλντίζ.

Σύμφωνα με το «Footmercato» τις τελευταίες μέρες οι Λονδρέζοι άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του προσεχώς 20χρονου Τούρκου επιθετικού, ο οποίος αποτελεί τον κύριο στόχο της ομάδας για ενίσχυση στα «φτερά» της επίθεσης.

Μέχρι πρότινος στόχος της Γηραιάς Κυρίας ήταν να προσφέρει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές στον Γιλντίζ για να τον κρατήσει στο Τορίνο και μετά το 2027, όμως η προσέγγιση της Τσέλσι μπορεί να αλλάξει τον σχεδιασμό.

Τη φετινή περίοδο ο νεαρός αριστερός εξτρέμ έχει καταγράψει συνολικά 45 συμμετοχές με τη φανέλα της Γιουβέντους με απολογισμό οκτώ γκολ και πέντε ασίστ.

🚨EXCL: ⚫️⚪️🇹🇷 #SerieA |



❗️Chelsea have approached Juventus for Kenan Yıldız. The Blues have asked the conditions of the deal for the left wingerhttps://t.co/uoWGinxDSm pic.twitter.com/pGncXTNwtS