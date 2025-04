Η Τσέλσι είναι τελικά εκείνη που προηγείται στο «κυνήγι» της απόκτησης του νεαρού στόπερ, Ντιν Χούισεν, ο οποίος έχει προσελκύσει παράλληλα το ενδιαφέρον από Λίβερπουλ, Ρεάλ και Άρσεναλ.

Τη φετινή σεζόν κατάφερε να κάνει το όνομά του γνωστό σε ολόκληρη την Ευρώπη, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των μεγάλων της Premier League χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπόρνμουθ. Στα 20 του χρόνια ο Ντιν Χούισεν έχει πείσει άπαντες πως αποτελεί ένα από κορυφαία ανερχόμενα πρότζεκτ για το κέντρο της άμυνας και οι μνηστήρες κάνουν... ουρά.

Η ρήτρα αγοράς του ύψους 58 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να «τρόμαξε» τη Ρεάλ Μαδρίτης που αποφάσισε να μην συνεχίσει να ασχολείται με την περίπτωσή του, αλλά την ίδια στιγμή οι ομάδες του Νησιού παραμένουν πιο ενεργές από ποτέ. Μια ωστόσο θα είναι η «εκλεκτή» που θα νικήσει τον ανταγωνισμό και σύμφωνα με πληροφορίες της «Independent», τη δεδομένη στιγμή φαβορί φαντάζει η Τσέλσι.

Αν και Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Νιούκαστλ ενδιαφέρονται με τη σειρά τους για τον Ισπανό στόπερ, εκείνος φαίνεται πως έχει δώσει προτεραιότητα στην Τσέλσι για μεταγραφή το προσεχές καλοκαίρι. Οι πρώτες επαφές με τους Μπλε παρουσιάζονται γόνιμες, με τους Λονδρέζους να έχουν προσφέρει στον Χούισεν ένα πακέτο που θα τον δεσμεύσει στο κλαμπ για τα επόμενα επτά χρόνια.

Θυμίζουμε πως πρόσφατα ο νεαρός αμυντικός κέρδισε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ισπανίας, ενώ τη φετινή περίοδο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αμυντικής γραμμής που έχει χτίσει ο Ιραόλα στη Μπόρνμουθ.

