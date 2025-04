Μετά τη νίκη της Μπέρνλι επί της Σέφιλντ (2-1), οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν στους παίκτες της αντίπαλης ομάδας όσο έμπαιναν στο πούλμαν.

Η βραδιά της ανόδου της Μπέρνλι στην Premier League στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια μέσα κι έξω από το γήπεδο. Μετά τη νίκη με 2-1 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, οι παίκτες των φιλοξενούμενων έγιναν στόχος μιάς μερίδας οπαδών των Κλάρετς, την ώρα που προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στο πούλμαν της ομάδας για να αναχωρήσουν από το γήπεδο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τα συγκεκριμένα άτομα να κινούνται απειλητικά προς τους ποδοσφαιριστές της Σέφιλντ, με την ατμόσφαιρα να είναι τεταμένη και την παρέμβαση της ασφάλειας καθοριστική για την αποφυγή χειρότερων επεισοδίων. Ορισμένοι παίκτες αντέδρασαν και απάντησαν λεκτικά προς τα άτομα που τους επιτέθηκαν.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και ανάμεσα στους ίδιους τους φιλάθλους της Μπέρνλι, με αρκετούς να καταδικάζουν τη συμπεριφορά των «θερμόαιμων» αυτών οπαδών. Μαζί με την εισβολή στον αγωνιτικό χώρο μετά τη λήξη του ματς, αυτή ήταν μια στιγμή που αμαύρωσε τη γιορτή της ανόδου της ομάδας του Σκοτ Πάρκερ στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

