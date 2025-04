Σκηνές χάους επικράτησαν μετά την άνοδο της Μπέρνλι στην Premier League, με παίκτη της Σέφιλντ να πιάνεται στα χέρια με οπαδούς που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η επιστροφή της Μπέρνλι στην Premier League συνοδεύτηκε από ένταση και επεισόδια στο «Turf Moor», μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Η νίκη αυτή εξασφάλισε την απευθείας άνοδο τόσο για την ίδια όσο και για τη Λιντς, προκαλώντας έξαλλους πανηγυρισμούς εντός και εκτός γηπέδου.

Ωστόσο, τα πράγματα ξέφυγαν λίγο μετά τη λήξη του αγώνα. Οπαδοί της Μπέρνλι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και υπήρξαν εντάσεις με παίκτες της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Ο Χάμζα Τσουντχάρι φάνηκε να εμπλέκεται σε έντονο διαπληκτισμό με τον παίκτη της Μπέρνλι, Σι Τζέι Ίγκαν-Ράιλι, με τις κάμερες να καταγράφουν το επεισόδιο. Ο 27χρονος φαινόταν να βρισκεται σε έξαλλη κατάσταση και απομακρύνθηκε άρον άρον από το γήπεδο ενώ κάποιοι φίλαθλοι φάνηκαν να του φωνάζουν υβριστικά συνθήματα πρόσωπο με πρόσωπο. Στα βιντεο που κυκλοφόρησαν φαίνεται ότι οι οπαδοί είχαν φθάσει σε απόσταση αναπνοής από τον ίδιο.

Ο προπονητής της Σέφιλντ, Κρις Γουάιλντερ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη προστασίας με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν: «Μας είχε πει ο διαιτητής πριν το ματς ότι θα έχουμε ανθρώπους της ασφάλειας γύρω μας, αλλά νομίζω ότι απλώς εξαφανίστηκαν μετά. Στο τέλος ήταν πραγματικά τρομακτικό, άνθρωποι έρχονταν κατά πάνω σου και έκαναν διάφορες κινήσεις. Κατανοώ πως τα συναισθήματα ήταν έντονα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι μας προστάτεψαν ούτε στο ελάχιστο, ούτε ο σύλλογος, ούτε οι σεκιούριτι. Το παρατήρησε κι ο διαιτητής αυτό».

Players are having to be separated at Turf Moor as Burnley begin their promotion celebrations 😳🟣 pic.twitter.com/WOAeuSLJtN