Λιντς και Μπέρνλι κλείδωσαν τις πρώτες δύο θέσεις στην Championship και μαζί τα δυο πρώτα εισιτήρια για την άνοδο στην Premier League από τη νέα σεζόν!

Λέστερ και Σαουθάμπτον πέφτουν, Λιντς και Μπέρνλι ανεβαίνουν! Δυο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Championship, οι δυο τους κατάφεραν να σφραγίσουν την άνοδο στην Premier League και στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Με 94 βαθμούς έκαστη Λιντς και Μπέρνλι σφράγισαν τις δύο πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος και άφησαν πίσω τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ που θα αρκεστεί να παλέψει για την άνοδο μέσω των play-offs.

Τα Παγώνια χάρη σε μια εντυπωσιακή παράσταση συνέτριψαν με 6-0 τη Στόουκ Σίτι, αλλά για να σφραγιστεί και μαθηματικά η επιστροφή τους στην Premier League έπρεπε να βάλει το χεράκι της και η... Μπέρνλι. Η Λιντς χρειαζόταν νίκη των Clarets επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ προκειμένου να εξασφαλίσει τον προβιβασμό και οι τελευταίοι δεν τους χάλασαν το χατίρι...

Με δυο γκολ του Μπράουνχιλ, η Μπέρνλι πήρε τη νίκη με 2-1 και μαζί το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία, ανεβαίνοντας χέρι-χέρι μαζί με τη Λιντς στα «σαλόνια» της Premier League. Μοναδική χαμένη της υπόθεσης η Σέφιλντ, που δεν κατάφερε να μπει «σφήνα» στο δίδυμο από την τρίτη θέση και πλέον θα πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο των play-offs για να σφραγίσει το τρίτο και τελευταίο εισιτήριο.

