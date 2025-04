Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έσπασε το ιστορικό ρεκόρ γκολ και ασίστ που κρατούσε στην Premier League ο Τιερί Ανρί και ο Γάλλος legend δεν δίστασε να του... βγάλει το καπέλο.

«Gentleman» ο Τιερί Ανρί! Ο Γάλλος θρύλος της Άρσεναλ είδε τον εκκωφαντικό Μοχάμεντ Σαλάχ να τον αφήνει πίσω του, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να τον αποθεώσει. Ο Αιγύπτιος διανύει απίθανη σεζόν και στη νίκη κόντρα στην Μπρέντφορντ έφτασε τις 45 συμμετοχές σε γκολ (27 τέρματα + 18 ασίστ) και ξεπέρασε το αντίστοιχο ρεκόρ του «Τιτί» (44 το 2002/03), κερδίζοντας άξια την αποθέωσή του.

Mo Salah breaks the record for most goals and assists in a 38-game Premier League season! 🇪🇬👑



45 - Mohamed Salah (24/25)

44 - Thierry Henry (02/03)

44 - Erling Haaland (22/23) pic.twitter.com/U7ddUCjbHN