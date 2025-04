Σε νέα εποχή θα εισέλθει από την ερχόμενη αγωνιστική η Premier League που ετοιμάζεται να... εγκαινιάσει τη χρήση του ημι-αυτόματου offside.

Το ημι-αυτόματο offside μπαίνει και επίσημα στη «ζωή» της Premier League! Η λίγκα είχε ήδη γνωστοποιήσει την εισαγωγή της συγκεκριμένης τεχνολογίας που θα κάνει... σέντρα το Σάββατο 12 Απριλίου, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Κρίσταλ Πάλας στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής (12/04, 14:30).

Η Premier League ήθελε εδώ και καιρό να εισάγει το ημι-αυτόματο offside, καθώς τον προηγούμενο Απρίλιο οι ομάδες είχαν υπερψηφίσει την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, κάτι που τελικά πήρε παράταση το φθινόπωρο προκειμένου πρώτα να δοκιμαστεί. Κάτι που έγινε στον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγλλίας νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

«Η ημι-αυτόματη τεχνολογία οφσάιντ αυτοματοποιεί βασικά στοιχεία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων οφσάιντ για την υποστήριξη του βοηθού διαιτητή βίντεο (VAR). Παρέχει πιο αποτελεσματική τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ, χρησιμοποιώντας την οπτική παρακολούθηση του παίκτη και δημιουργεί εικονικά γραφικά για να εξασφαλίσει βελτιωμένη εμπειρία εντός του γηπέδου και μετάδοσης για τους οπαδούς.

Η τεχνολογία διατηρεί την ακεραιότητα της διαδικασίας ενώ ενισχύει την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της λήψης αποφάσεων οφσάιντ. Η Premier League έχει συνεργαστεί με την PGMOL και την εταιρεία αθλητικών δεδομένων και τεχνολογίας Genius Sports για την ανάπτυξη του νέου ημι-αυτοματοποιημένου τεχνολογικού συστήματος οφσάιντ», είχε αναφέρει η Premier League στην σχετική της ανακοίνωση.

Θυμίζουμε ότι η χρήση του ημι-αυτόματου offside εισήχθη και στην Stoiximan Super League για τα play-offs της φετινής σεζόν, στο ματς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στις 30 Μαρτίου.

BREAKING: The Premier League will introduce semi-automated offside technology on Saturday 12 April, following non-live testing in the Premier League and live operation in the FA Cup this season. pic.twitter.com/PlpnG8Vr9S