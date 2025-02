Το ημιαυτόματο οφσάιντ θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στα αγγλικά γήπεδα, με την αρχή να γίνεται από τον πέμπτο γύρο του Κυπέλλλου και μόνο στα γήπεδα της Premier League.

Το ημιαυτόματο οφσάιντ πρόκειται να κάνει ντεμπούτο και στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Η FA ανακοίνωσε ότι σε επτά από τους οκτώ αγώνες του πέμπτου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας, οι διαιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα τεχνολογία, με μοναδική εξαίρεση την αναμέτρηση ανάμεσα σε Πρέστον και Μπέρνλι.

Αντίθετα, σε όλα τα γήπεδα που φιλοξενούν αγώνες του πρωταθλήματος, αυτό θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί κανονικά, όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της. Επιπλέον, η Premier League επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να εντάξει τη νέα αυτή τεχνολογία, αφού πρώτα δοκιμαστεί στα ματς του Κυπέλλου.

Σκοπός της αλλαγής αυτής είναι να μειωθεί ο μέσος όρος του χρόνου που χρειάζεται ο διαιτητής για να ελέγξει μία φάση, κάτι που εξυπηρετεί στη ροή του παιχνιδιού. Το ημιαυτόματο οφσάιντ έκανε την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, και έκτοτε έχει διαδοθεί με ταχείς ρυθμούς. Πλέον χρησιμοποιείται και στο Champions League ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο του να εφαρμοστεί και στα play offs της Stoiximan Superleague την τρέχουσα σεζόν.

Video Assistant Referees (VAR) will be active across all eight ties in the Fifth Round of the 2024-25 Emirates FA Cup.



New Semi-Automated Offside Technology will also be used live for the first time in competitive English football matches.