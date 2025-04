Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Premier League γνωστοποίησε την εισαγωγή του ημι-αυτόματου offside από την 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η απόφαση πάρθηκε και το ημι-αυτόματο οφσάιντ μπαίνει στη... ζωή της Premier League! Η λίγκα με επίσημη ανακοίνωσή της το απόγευμα της Τρίτης (01/04) έκανε γνωστό ότι εισάγει τη νέα τεχνολογία στο πρωτάθλημα από την 32η αγωνιστική, δηλαδή από τις 12 Απριλίου.

Η χρήση του νέου συστήματος θα χρησιμοποιεί έως και 30 εγκατεστημένες κάμερες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στα γήπεδα της Premier League, με αρκετές από αυτές να καταγράφουν έως και 100 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

«Η ημι-αυτόματη τεχνολογία οφσάιντ αυτοματοποιεί βασικά στοιχεία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων οφσάιντ για την υποστήριξη του βοηθού διαιτητή βίντεο (VAR). Παρέχει πιο αποτελεσματική τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ, χρησιμοποιώντας την οπτική παρακολούθηση του παίκτη και δημιουργεί εικονικά γραφικά για να εξασφαλίσει βελτιωμένη εμπειρία εντός του γηπέδου και μετάδοσης για τους οπαδούς.

Η τεχνολογία διατηρεί την ακεραιότητα της διαδικασίας ενώ ενισχύει την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της λήψης αποφάσεων οφσάιντ.

Η Premier League έχει συνεργαστεί με την PGMOL και την εταιρεία αθλητικών δεδομένων και τεχνολογίας Genius Sports για την ανάπτυξη του νέου ημι-αυτοματοποιημένου τεχνολογικού συστήματος οφσάιντ», αναφέρει η ανακοίνωση της Premier League.

Mάλιστα, η Premier League σκόπευε να εισάγει την συγκεκριμένη τεχνολογία τον περασμένο Οκτώβριο ή τον περασμένο Νοέμβριο, όμως τα σχέδια αυτά είχαν πάρει παράταση.

