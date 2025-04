Ο Τζακ Γκρίλις αποκάλυψε το λόγο που πανηγύρισε τόσο έντονα το γκολ του απέναντι στη Λέστερ, αναφέροντας ότι αυτός είχε να κάνει με το θάνατο του μικρού αδελφού του.

Η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-0 της Λέστερ και βρέθηκε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League. Το σκορ για τους Πολίτες άνοιξε στο 2ο μόλις λεπτό ο Τζακ Γκρίλις, ο οποίος βρήκε δίχτυα μετά από 16 μήνες! Ο Άγγλος εξτρέμ μόλις είδε ότι ευστόχησε, έτρεξε να πανηγυρίσει κάνοντας μία χαρακτηριστική κίνηση και δείχνοντας προς τον ουρανό.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα ο ίδιος παραχώρησε δηλώσεις, αποκαλύπτοντας το λόγο που πανηγύρισε τόσο έντονα αυτό το γκολ, υποστηρίζοντας ότι η σημασία του ήταν τεράστια για εκείνον αλλά και την οικογένειά του. Ο 29χρονος, που ήταν αρκετά φορτισμένος συναισθηματικά, ανέφερε ότι η 2η Απριλίου ήταν η 25η επέτειος θανάτου του μικρού αδελφού του, Κίλαν.

You never know what footballers are feeling and going through. Grealish has had it tough and I genuinely have mad respect for him. Hate to see him holding back tears. 💔pic.twitter.com/qEIPuWlrsM