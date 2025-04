Η Νότιγχαμ Φόρεστ δημοσίευσε στα social media βίντεο με την αγκαλιά του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Σωκράτη Κομινάκη μετά την σπουδαία νίκη της ομάδας απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1-0).

Τεράστιας βαθμολογικής σημασίας για την προσπάθεια που καταβάλλει για να βγει στο Champions League ήταν η νίκη που σημείωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο νίκησε στο «Σίτι Γκράουντ» με 1-0 χάρη στο γκολ του... πρώην Διαβόλου Ελάνγκα με τη Φόρεστ να μένει σταθερά 3η στην βαθμολογία!

Με βίντεο που ανήρτησε το βράδυ της Τετάρτης (02/04), η Νότιγχαμ μοιράστηκε το στιγμιότυπο της αγκαλιάς του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον στενό του συνεργάτη, Σωκράτη Κομινάκη, και τον πανηγυρισμό τους αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την σπουδαία νίκη της ομάδας. «Να κάνουμε όνειρα, να παλεύουμε και να πανηγυρίζουμε μαζί εντός και εκτός γηπέδου», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης.

Dreaming, fighting and celebrating together, on and off the pitch. ❤️ pic.twitter.com/VqJeAjHIDW