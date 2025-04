Η Νότιγχαμ φόρεστ κέρδισε χθες την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επιμήκυνε το αήττητο εντός έδρας σερί της κόντρα στις ομάδες του Top-6.

Η χθεσινή νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Σίτι Γκράουντ» με 1-0 ήταν ένα ακόμα από τα μεγάλα αποτελέσματα που έχει πάρει η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στο σπίτι της την φετινή σεζόν.

Τα «Tricky Trees» έχουν μετατρέψει το «σπίτι» τους σ' ένα πραγματικό απόρθητο φρούριο έχοντας συγκεντρώσει 31 βαθμούς μέσα σ' αυτό, λιγότερους μόνο από τις Λίβερπουλ (35) και Άρσεναλ (31), με τους «Ρεντς» να έχουν κι ένα ματς λιγότερο ενώ είναι παράλληλα η ομάδα που έχει δεχθεί τα λιγότερα γκολ εντός έδρας (10).

Ταυτόχρονα έχουν αντιμετωπίσει εκεί μέχρι στιγμής πέντε από τις ομάδες του Top-6 και έχουν καταφέρει όχι μόνο να μην ηττηθούν, αλλά και να κερδίσουν τα τρία απ' αυτά. Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει νικήσει την Τότεναμ, την Μάντσεστερ Σίτι και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το ίδιο σκορ, 1-0 ενώ έχει φέρει ισοπαλία με τις Λίβερπουλ (1-1) και Άρσεναλ (0-0) και περιμένει την Τσέλσι για να καταφέρει να διατηρήσει το αήττητό της.

