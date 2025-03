Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με τον Ολυμπιακό για τον Μπάμπη Κωστούλα, σύμφωνα με τη «Sun».

Το όνομα του Μπάμπη Κωστούλα έχει αρχίσει να ακούγεται όλο και περισσότερο στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δεν είναι τυχαίο. Ο 17χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το ταλέντο του. Όπως αποκάλυψε η «Sun», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει «χτυπήσει» την πόρτα των Πειραιώτων.

Ο 17χρονος επιθετικός, μετά την κατάκτηση του UEFA Youth League με την Κ19 του Ολυμπιακού, συνεχίζει να... μαγνητίζει τα βλέμματα στην πρώτη ομάδα. Οι φετινές του εμφανίσεις έχουν τραβήξει την προσοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι Red Devils έχουν έρθει σε επαφή με τους Ερυθρόλευκους, για την περίπτωση του 17χρονου επιθετικού.

Ακόμη σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα εκτός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την περίπτωση του Κωστούλα «τσεκάρει» και η Άρσεναλ.

