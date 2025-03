Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, σκάουτερς των κορυφαίων ομάδων της Premier League βρίσκονταν στο Σκωτία-Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Η μεγάλη αποκάλυψη των δύο τελευταίων αναμετρήσεων της Εθνικής για το Nations League ήταν χωρίς αμφιβολία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 17χρονος κατάφερε να συστηθεί στο ελληνικό κοινό με τον καλύτερο τρόπο στις αναμετρήσεις απέναντι στη Σκωτία και το όνομά του έχει αρχίσει να απασχολεί έντονα ομάδες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Απεσταλμένοι κάποιων από αυτές έδωσαν το «παρών» στο ματς της «γαλανόλευκης» στο «Χάμπντεν Παρκ», για να δουν από κοντά την προσπάθεια του Έλληνα άσου της Γκενκ, τον οποίο παρακολουθούν στενά εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα, σκάουτερ από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σίτι, Λίβερπουλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπράιτον και Νιούκαστλ ήταν στο γήπεδο της Γλασκώβης αποκλειστικά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

