Ο Ρόδρι επέστρεψε στο γήπεδο, πέντε μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο! Οι Cityzens μοιράστηκαν ένα video στο X στο οποίο φαίνεται ο Ισπανός μέσος, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, να ακολουθεί πρόγραμμα ατομικής προπόνησης στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Ο 28χρονος πρωταθλητής Ευρώπης είχε τεθεί εκτός δράσης από τον Σεπτέμβριο λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού, κάτι που τον κράτησε μακριά από την Μάντσεστερ Σίτι και την Εθνική Ισπανίας.

Ωστόσο, την Παρασκεύη (28/2) ήρθαν τα ευχάριστα νέα από τους Cityzens, που ανέβασαν ένα video στο οποίο φαίνεται ο Ρόδρι να κάνει μια σειρά από ασκήσεις και να δείχνει πιο... κοντά στην επιστροφή του.

