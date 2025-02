Το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι στο παιχνίδι με την Ρεάλ που απεικόνιζε τον Ρόδρι να φιλάει την Χρυσή Μπάλα δεν απευθυνόταν τελικά στον Βινίσιους Τζούνιορ.

Οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι σήκωσαν ένα τεράστιο πανό πριν την έναρξη του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, στο οποίο απεικονίζεται ο Ρόδρι να φυλάει την Χρυσή Μπάλα την οποία κέρδισε, αφήνοντας δεύτερον τον Βινίσιους Ζούνιορ των Μαδριλένων.

Πολλοί θεώρσαν πως το περιεχόμενο του πανό αυτού πήγαινε στον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ της «βασίλισσας», ο οποίος δεν αποδέχθηκε την ήττα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τελικά οι οπαδοί των «πολιτών» έσπευσαν να διαψεύσουν την θεωρία αυτή κάνοντας μία ανάρτηση για να διευκρινίσουν το που αποσκοπούσε η ενέργειά τους αυτή.

Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος φιλάθλων της Μάντσεστερ Σίτι, «1894» ανέφερε πως στόχος του πανό ήταν ο πρέοδρος των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ εξαιτίας της... εκστρατείας δυσφήμισης που έκανε κατά του Ρόδρι, όταν εκείνος πήρε την Χρυσή Μπάλα.

Αναλυτικά τα όσα είπε η ανάρτηση:

«Κανείς στα ΜΜΕ δεν κατάλαβε ότι το άτομο που στόχευε το πανό δεν ήταν καν στον αγωνιστικό χώρο; Ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Ήταν αυτός που ξεκίνησε μια εκστρατεία δυσφήμισης κατά του Ρόδρι και το μποϊκοτάζ της τελετής από τους παίκτες του συλλόγου. Έπρεπε να ειπωθεί, όποιο κι αν ήταν το αποτέλεσμα του αγώνα».

