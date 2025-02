Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ επιφύλασσε ενδιαφέρουσες ατάκες στις δηλώσεις του μετά το επεισοδιακό τελευταίο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο «Γκούντισον Παρκ», αναφέροντας πως για την Έβερτον τα μεταξύ τους ματς είναι ο δικός τους... τελικός Κυπέλλου. Τι είπε για διαιτησία και την ένταση στο φινάλε.

Έβερτον και Λίβερπουλ τίμησαν το τελευταίο τους συναπάντημα στο ιστορικό «Γκούντισον Παρκ» το βράδυ της Τετάρτης, με μια ντερμπάρα από τα παλιά που τα είχε όλα: τέσσερα γκολ, buzzer-beater ισοφάρισης στην τελευταία φάση, μπόλικη ένταση στο φινάλε και τρεις αποβολές!

Οι Tofees και οι Reds έμειναν εν τέλει στο 2-2, με τους γηπεδούχους να υπερασπίζονται την επί 133 χρόνια έδρα τους στο τελευταίο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ πριν τη μετακόμισή τους και τους πρωτοπόρους της Premier League να έχουν τα δικά τους παράπονα για όσα εκτυλίχθηκαν στο «άντρο» της συμπολίτισσας.

Μετά το τέλος του ματς, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ παραχώρησε δηλώσεις που έκαναν... θόρυβο, «πικάροντας» σε πρώτο χρόνο την Έβερτον για τον ζήλο που έδειξε στο εν λόγω ματς με την ατάκα πως «για αυτούς είναι ο δικός τους τελικός Κυπέλλου».

Παράλληλα, έκανε λόγο για προκλητική συμπεριφορά του Αμπντουλαγιέ Ντουκουρέ που επέφερε την αντίδραση του Κέρτις Τζόουνς, αλλά και για ευθύνη της διαιτησίας του Μάικλ Όλιβερ τον οποίο κατηγόρησε για πλήρη απώλεια ελέγχου στο φινάλε.

«Όλοι ξέρουμε ότι είναι ο δικός τους τελικός Κυπέλλου και θα κάνουν τα πάντα με όλες τις δυνάμεις τους για να προσπαθήσουν να μας κερδίσουν. Φέτος σκόραραν στο τέλος και αυτό τους έδωσε μεγάλη ώθηση, ήταν άσχημο για μας. Είδαμε όλοι πώς πανηγύρισαν το γκολ, έχουν κάθε δικαίωμα. Αλλά πιστεύω ότι ο Ντουκουρέ ήθελε να προκαλέσει τους οπαδούς μας και ο Κέρτις (σ.σ. Τζόουνς) θεώρησε πως δεν ήταν σωστό αυτό.

Ξέρετε τι συμβαίνει όταν υπάρχει μια μικρή αψιμαχία, αλλά νομίζω ότι ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο του αγώνα, του το είπα και προσωπικά. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η διαιτησία σήμερα ειδικά για ορισμένες μονομαχίες που δίνονταν φάουλ στη μία ομάδα και όχι στην άλλη».



