Ο Ουνάι Έμερι ανυπομονεί για την «τεράστια πρόκληση», όπως την χαρακτήρισε, προκειμένου να επαναφέρει τον Μάρκους Ράσφορντ στα καλύτερά του υπό τις δικές του οδηγίες.

Η δανεική μετακίνηση του Μάρκους Ράσφορντ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Άστον Βίλα μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, ήταν μία από τις μεταγραφικές κινήσεις που ξεχώρισαν στην Premier League.

Οι σχέσεις του 27χρονου Άγγλου με τον Ρούμπεν Αμορίμ δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές, με τον Πορτογάλο τεχνικό να πετάει αρκετά συχνά τα... βέλη του προς τον Ράσφορντ. Ο οποίος για τους επόμενους μήνες θα καθοδηγείται από τον νέο του προπονητή στην Άστον Βίλα, τον Ουνάι Έμερι.

Ο Ισπανός τεχνικός ανυπομονεί να δει τον Ράσφορντ εν δράση και, όπως δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού με την Τότεναμ για το Κύπελλο Αγγλίας (9/2), θα είναι μία τεράστια πρόκληση για τον ίδιο να τον επαναφέρει στην καλή του αγωνιστική κατάσταση.

«Ο Ράσφορντ είναι άψογος στην προπόνηση και έχει τεράστιες δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιήσει. Δεν θέλω να ξέρω για ποιον λόγο έφυγε από το Μάντσεστερ. Είμαι πολύ χαρούμενος που προσπαθώ να τον αξιοποιήσω και να τον βοηθήσω να επανέλθει αγωνιστικά, ατομικά αλλά και συλλογικά. Είναι μία τεράστια πρόκληση για εμένα», τόνισε ο προπονητής των Villans.

🟣🔵 Unai Emery: “Rashford has trained excellently, he has huge potential to exploit”.



“I don’t want to know the reason he's leaving Manchester I’m very happy to try to exploit? help him recover his performances”.



“My challenge with him is a huge challenge”. pic.twitter.com/glfeRspL0n