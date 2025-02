Στην Άστον Βίλα θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της σεζόν ο Μάρκους Ράσφορντ, με τους Villans ανακοινώνουν τον εξάμηνο δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μπαρτσελόνα ακούστηκε δυνατά για την περίπτωσή του, αλλά τελικά ο Μάρκους Ράσφορντ δεν αποχωρίζεται την αγαπημένη του Premier League. Η Άστον Βίλα έκανε γερό μπάσιμο για την απόκτησή του βλέποντας ότι οι συζητήσεις με τους Καταλανούς δεν προχωρούν και τελικά κατάφερε να κλείσει το deal.

Όπως έγινε γνωστό τελικά οι Villans έδωσαν τα χέρια με τους Κόκκινους Διάβολους για τον εξάμηνο δανεισμό του Άγγλου με οψιόν αγοράς ύψους 40 εκατομμυρίων λιρών για το καλοκαίρι, με το κλαμπ να προχωράει στις σχετικές ανακοινώσεις.

Ο Άγγλος άλλωστε δεν είχε μέλλον στο Μάντσεστερ μετά την άφιξη του Αμορίμ και οι δυο πλευρές συμφώνησαν πως ένα διαζύγιο - έστω και με προσωρινό χαρακτήρα - θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση για όλες τις πλευρές.

Τη φετινή σεζόν ο Ράσφορντ κατέγραψε 24 συμμετοχές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με απολογισμό επτά γκολ και τρεις ασίστ.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0